Milan vence Frosinone (3-1) e se mantém em terceiro no Italiano

O Milan (3º), que havia vencido apenas um jogo do campeonato italiano dos últimos cinco, obteve uma importante vitória e assim não desacelerou em relação à dupla de líderes, com os gols do sérvio Luka Jovic (43'), do americano Christian Pulisic (50') e do inglês Fikayo Tomoti (74').

Quatro dias depois de perder no estádio San Siro para o Borussia Dortmund, resultado que o deixou praticamente fora da Liga dos Campeões, o Milan reagiu na Serie A com uma vitória por 3 a 1 sobre o Frosinone neste sábado (2).

O Milan soma 29 pontos e está quatro atrás da líder Juventus, que na sexta-feira venceu o Monza (11º) por 2 a 1 e três atrás da Inter, que no domingo fechará a 14ª rodada do campeonato italiano visitando o atual campeão, o Napoli, que está em quarto com 24 pontos.

Nos demais jogos deste sábado, a Lazio (9ª) venceu o Cagliari (18º) por 1 a 0 com um gol do veterano atacante espanhol Pedro Rodríguez no início da partida (8'). Seu adversário jogou com dez durante mais de uma hora devido à expulsão do meio-campista congolês Antoine Makoumbou, que recebeu um cartão vermelho direto.

Num duelo entre equipes da parte inferior da tabela, Genoa (15º) e Empoli (17º) empataram em 1 a 1.

--- Jogos da 14ª rodada do Campeonato Italiano e classificação: