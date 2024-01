Lula confirma participação do Brasil na Opep+

A possível presença do Brasil em uma aliança com o grande clube de países petroleiros gerou críticas de organizações ambientalistas presentes em Dubai.

"Todo mundo ficou assustado com a possibilidade de o Brasil participar da Opep", declarou Lula em um encontro com a sociedade civil na COP28, em Dubai.

"O Brasil diz uma coisa, mas faz outra na COP28. É inaceitável que o país que afirma defender o objetivo de limitar o aquecimento global a 1,5ºC, anuncie agora a sua integração no grupo dos maiores produtores de petróleo do mundo", reagiu Leandro Ramos, da filial brasileira da organização ambientalista Greenpeace, citada em comunicado.

Lula comparou a presença do Brasil na Opep+ ao seu próprio papel no G7 das principais potências ocidentais.

"Eu participo do G7 desde que ganhei a presidência da República. Aliás, o único presidente que participou de todas as reuniões do G7. Eu vou lá, escuto, só falo depois que eles tomarem a decisão, e vou embora", explicou aos ativistas que participavam do encontro.