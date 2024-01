Leipzig vence Heidenheim (2-1) e coloca pressão sobre Dortmund e Stuttgart

O RB Leipzig venceu neste sábado em casa por 2 a 1 o Heidenheim, recém-promovido e vivendo sua primeira experiência na Bundesliga, e subiu para a quarta colocação enquanto aguarda o jogo do Borussia Dortmund, no domingo, contra o líder Bayer Leverkusen.

Com 26 pontos após 13 jogos disputados, o Leipzig sobe ao quarto lugar, dois pontos à frente do Borussia Dortmund (24), que não terá vida fácil em seu jogo fora de casa na BayArena do impressionante líder da Bundesliga (atualmente com 34 pontos) no domingo às 13h30 (horário de Brasília).

O clube do leste da Alemanha volta assim a ficar a um ponto do Stuttgart (27), que recebe o Werder Bremen neste sábado às 14h30 (horário de Brasília).