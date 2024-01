Homem é preso em Paris por matar turista a facadas e ferir 2 pessoas

Um homem matou uma pessoa e feriu outras duas após persegui-las pelas ruas de Paris na noite deste sábado, 2, afirmou o ministro do Interior da França, Gerald Darmanin. Em sua conta no X, ele escreveu que "a polícia prendeu corajosamente" o homem no 15º distrito da capital, não muito longe da Torre Eiffel.

Ele pediu que as pessoas evitassem o setor. Os ataques pareciam ser aleatórios.

Segundo Darmanin, o agressor nascido em 1997 em Neuilly-sur-Seine (fora de Paris) esfaqueou um turista alemão-filipino até a morte pouco depois das 21h deste sábado, no horário local.