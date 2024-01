'Grupo da Morte' da Eurocopa-2024 tem Espanha, Itália, Croácia e Albânia

Croácia, Itália e Albânia serão os adversários da cabeça de chave Espanha no Grupo B da primeira fase da Euro-2024, de acordo com o sorteio do torneio europeu de seleções realizado neste sábado (20 em Hamburgo, na Alemanha.

Com a atual campeã continental (Itália), o último vencedor da Liga das Nações (Espanha) e a Croácia, semifinalista da Copa do Mundo de 2022 no Catar e finalista quatro anos antes, este grupo B é teoricamente o mais forte dos seis em que foram distribuídos os 24 participantes.

A Eurocopa começará no dia 14 de junho do próximo ano com o duelo entre a seleção anfitriã, a Alemanha, e a Escócia, enquanto a final será disputada em Berlim, em 14 de julho. Hungria e Suíça serão os outros dois adversários da 'Mannschaft' no Grupo A.