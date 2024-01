Com gol de Rodrygo, Real Madrid vence Granada (2-0) e segue na liderança ao lado do Girona

Com gols de Brahim Díaz e Rodrygo em jogadas espetaculares, o Real Madrid venceu o Granada e recuperou a liderança do campeonato espanhol, neste sábado (2), no estádio Santiago Bernabéu.

Com esta vitória, o Real Madrid soma 35 pontos e segue em primeiro, empatado (mas com saldo melhor) com o surpreendente Girona, que na primeira partida deste sábado venceu o Valencia de virada por 2 a 1 com dois gols do veterano uruguaio Cristhian Stuani.

Sem realizar o melhor jogo da temporada, o Real Madrid contou com jogadas geniais para resolver o jogo diante do Granada, que acumulou assim a décima derrota em 15 jogos, a primeira com o uruguaio Alexander Medina no comando, após substituir Paco López esta semana.