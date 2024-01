Aulas voltarão no Panamá após seis semanas de greve contra contrato de mineração

O ministério e 26 sindicatos de professores chegaram a um acordo no sábado, após negociações intensas, comprometendo-se a encerrar o ano letivo em 29 de dezembro, como inicialmente planejado, e não estendê-lo até 12 de janeiro, como proposto pelas autoridades. Não haverá cortes salariais para os professores.

As aulas nas escolas do Panamá serão retomadas na segunda-feira após seis semanas de greve dos professores contra um contrato de mineração declarado "inconstitucional" pela Justiça, anunciou o Ministério da Educação neste sábado (2).

A greve começou em 20 de outubro, depois que o Congresso aprovou o contrato de concessão com a empresa canadense First Quantum Minerals para exploração da maior mina de cobre da América Central no Caribe panamenho.

Os professores entraram em greve em 23 de outubro, juntando-se aos protestos que paralisaram parcialmente o país e causaram perdas milionárias.

Em 7 de novembro, um panamenho-americano de 77 anos atirou e matou dois professores que participavam de um bloqueio de estrada. O acordo alcançado no sábado prevê indenizações para suas famílias.

As manifestações terminaram na terça-feira, depois que a Suprema Corte declarou o contrato de mineração "inconstitucional", mas a greve dos professores continuou devido a desacordos com o ministério.

O acordo "prioriza a recuperação de conteúdos acadêmicos utilizando diversas estratégias pedagógicas, favorecendo os processos de nivelamento e recuperação", informou o ministério em comunicado.

Após o acordo, quase 18 mil professores, cujo pagamento da segunda quinzena de novembro foi retido, receberão seus salários juntamente com o pagamento desse período.