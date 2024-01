Arsenal vence Wolves (2-1) e se consolida na liderança da Premier; Newcastle bate Manchester United

O Arsenal garantiu sua permanência na liderança da Premier League por mais uma rodada depois de vencer neste sábado (2) o Wolverhampton (2-1), em Londres, sua 10ª vitória em 14 jogos, que permite aos 'Gunners' abrir quatro pontos de vantagem em relação ao seu perseguidor mais próximo, o Manchester City, que visita o Tottenham no domingo. A outra equipe de Manchester, o United (7º), perdeu por 1 a 0 em sua visita ao Newcastle que o ultrapassou na tabela e agora está colado na zoande classificação para a Liga dos Campeões, em quinto. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Os 'Gunners' mostram que ainda têm reservas de energia três dias depois da goleada infligida ao Lens (6-0) na Liga dos Campeões. E assim como contra os franceses, não demoraram muito para abrir o placar.

Bukayo Saka colocou a equipe do técnico Mikel Arteta na frente aos 6 minutos, marcando o 100º gol do Arsenal em 2023, segundo o portal de estatísticas Opta, e depois o capitão norueguês Martin Odegaard aumentou a vantagem após uma grande jogada de Oleksandr Zinchenko com Gabriel Jesus (13'). Mas a partir desse momento, os donos da casa tiveram dificuldade para consolidar o domínio e os Wolves, que ocupa o 13º lugar da tabela, fizeram com que a torcida no Emirates suasse frio ao chegar a um gol por meio do brasileiro Matheus Cunha (86'). "O futebol não é perfeito, mas estou muito feliz com a forma como jogamos", disse Arteta à BBC. "Deveria ter sido um resultado muito mais elástico. Cometemos um erro e eles aproveitaram a oportunidade", explicou o treinador basco. Após 14 jogos disputados na Premier League, o Arsenal soma 33 pontos (10 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota) e continua sendo a melhor defesa do campeonato, com 11 gols sofridos, os mesmos do Liverpool, que receberá o Fulham no domingo.

O Manchester City não terá um duelo fácil contra o Tottenham (5º) também no domingo, no Etihad, a quem precisa vencer para seguir os passos do até agora sólido Arsenal.

No último jogo deste sábado, o Newcastle foi recompensado pela sua incansável iniciativa no ataque, diante de um Manchester United sem criatividade, a quem venceu por 1 a 0 com um gol de Anthony Gordon. Gordon finalizou um cruzamento da segunda trave de Kieran Trippier (55'), que já havia executado com maestria uma cobrança de falta direta em que a bola explodiu no travessão do gol de André Onana (39'). O United só pareceu acelerar na reta final do jogo, quando o zagueiro-central Harry Maguire conseguiu balançar as redes, mas o seu gol foi anulado por impedimento (89').