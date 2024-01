Arsenal vence Wolverhampton (2-1) e se consolida na liderança da Premier League

Bukayo Saka colocou a equipe de Mikel Arteta na frente aos 6 minutos, marcando o 100º gol do Arsenal em 2023, segundo o portal de estatísticas Opta, e depois o capitão norueguês Martin Odegaard aumentou a vantagem após uma grande jogada de Oleksandr Zinchenko com Gabriel Jesus (13').

O Arsenal garantiu sua permanência na liderança da Premier League por mais uma rodada depois de vencer neste sábado (2) o Wolverhampton (2-1), em Londres, sua 10ª vitória em 14 jogos, que permite aos 'Gunners' abrir quatro pontos de vantagem em relação ao seu perseguidor mais próximo, o Manchester City, que visita o Tottenham no domingo.

Mas a partir desse momento, os donos da casa tiveram dificuldade para consolidar o domínio e os Wolves, que ocupa o 13º lugar da tabela, fizeram com que a torcida no Emirates suasse frio ao chegar a um gol por meio do brasileiro Matheus Cunha (86').

Após 14 jogos disputados na Premier League, o Arsenal soma 33 pontos (10 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota) e continua sendo a melhor defesa do campeonato, com 11 gols sofridos, os mesmos do Liverpool, que receberá o Fulham no domingo.

O Manchester City não terá um duelo fácil contra o Tottenham (5º) também no domingo, no Etihad, a quem precisa vencer para seguir os passos do até agora sólido Arsenal.

Também neste sábado, o recém-promovido Burnley obteve a primeira vitória da temporada em casa na Premier, ao impor uma goleada de 5 a 0 sobre o Sheffield United (19º), após não ter somado um único ponto nos sete jogos anteriores em Turf Moor.

Com esta primeira vitória diante dos seus torcedores, os "Clarets' de Vincent Kompany cederam o último lugar ao Everton (que visita o Nottingham neste sábado) e ficam no 18º lugar, a dois pontos do Luton, o primeiro fora da zona de rebaixamento, que foi derrotado por 3 a 1 neste sábado pelo Brentford fora de casa.