Agressor mata uma pessoa em Paris supostamente aos gritos de 'Alá é grande'

Um agressor matou um turista alemão a facadas e feriu outra pessoa na noite deste sábado (2) em Paris, supostamente gritando "Alá é grande", antes de ser detido, segundo as autoridades.

A pessoa falecida no ataque foi identificada como um turista alemão nascido nas Filipinas, de acordo com o ministro do Interior francês, Gerald Darmanin.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O autor dos atos "nasceu na França" e é "francês", esclareceu uma fonte policial. A pessoa ferida foi atendida pelo serviço de bombeiros de Paris.