Terceiro debate entre republicanos ofuscado por comício de Trump na Flórida

Como já havia feito nos dois eventos anteriores, Trump optou por não participar no debate devido a sua grande vantagem nas pesquisas.

Cinco pré-candidatos republicanos às eleições presidenciais americanas em 2024 participaram na quarta-feira (8) de mais um debate tenso, com direito a comentários ácidos sobre Donald Trump, favorito nas primárias e que não compareceu ao evento.

O milionário e seus rivais disputarão as primárias a partir de 15 de janeiro e o vencedor enfrentará nas eleições de novembro de 2024 o candidato democrata, provavelmente o presidente Joe Biden.

Biden, que tem índices muito ruins nas pesquisas, ganhou fôlego com os resultados das eleições locais de terça-feira, favoráveis aos democratas.

Em Ohio, por exemplo, os eleitores votaram a favor da inclusão do direito ao aborto na Constituição do estado, um sinal da importância que o tema terá nas eleições presidenciais do próximo ano.

Os pré-candidatos republicanos discutiram a melhor maneira de avançar nesta questão politicamente explosiva.

Vários aspirantes culparam diretamente Trump pelos resultados do partido. "Estou cansado das derrotas dos republicanos", criticou o governador da Flórida, Ron DeSantis, segundo nas pesquisas.