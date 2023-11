Putin visita Cazaquistão para reforçar sua influência na Ásia Central

O presidente russo Vladimir Putin elogiou nesta quinta-feira (9) no Cazaquistão suas relações com este país, que no entanto, é cada vez mais cortejado por potências que desafiam a influência tradicional de Moscou na Ásia Central.

"Não somos apenas aliados, mas os aliados mais próximos", declarou Putin na capital Astana, ao lado de seu homólogo Kasym-Jomart Tokáyev, que mencionou "os valores inquebráveis da amizade" entre Rússia e Cazaquistão.

Ambos expressaram sua satisfação com os vínculos entre seus países, embora o dirigente cazaque mantenha relações com o Ocidente, China e Turquia.