ISRAEL PALESTINOS CONFLITO: Israel reforça o cerco no norte de Gaza e milhares de civis tentam fugir do sul

O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira um 'cessar-fogo' no conflito que opõe Israel ao movimento islamita Hamas na Faixa de Gaza, no início de uma conferência em Paris de ajuda humanitária para este território palestino.

"Acreditava na paz com Gaza, mas estava equivocado", afirma, deitado em uma cama de hospital, Avida Bachar, morador do kibutz israelense de Beeri que perdeu a esposa e o filho no sangrento ataque do Hamas.

(Israel Palestinos conflito, 600 palavras, já transmitida)

=== OUTRAS NOTÍCIAS POR REGIÃO ===

-- AMÉRICAS

LOS ANGELES:

Atores e estúdios chegam a acordo para encerrar greve em Hollywood

Os atores de Hollywood e os estúdios chegaram a um acordo preliminar na quarta-feira para encerrar a greve que paralisou a indústria do entretenimento nos Estados Unidos por quase quatro meses, atrasou centenas de produções e custou bilhões de dólares à economia americana.

(EUA televisão greve entretenimento cinema, 710 palavras, já transmitida)

MIAMI:

Terceiro debate entre republicanos ofuscado por comício de Trump na Flórida

Cinco pré-candidatos republicanos às eleições presidenciais americanas em 2024 participaram na quarta-feira (8) de mais um debate tenso, com direito a comentários ácidos sobre Donald Trump, favorito nas primárias e que não compareceu ao evento.

(EUA eleições política, 580 palavras, já transmitida)

-- EUROPA

BRUXELAS:

Sánchez consegue apoio polêmico de Puigdemont para permanecer no poder na Espanha

O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, obteve nesta quinta-feira (9) o apoio do partido do separatista catalão Carles Puigdemont, indispensável para voltar a tomar posse como chefe de Governo, em troca de uma polêmica lei de anistia que provoca tensão no país.

(Espanha justiça política, 670 palavras, já transmitida)

KIEV:

Frente ucraniana está praticamente paralisada há um ano

Há um ano, as forças ucranianas celebraram a libertação da cidade de Kherson, no sul. Desde então, a linha da frente mal se moveu ao longo dos seus mil quilômetros, apesar da contraofensiva ucraniana e de muitos ataques russos.

(Ucrânia conflito, 640 palavras, já transmitida)

KHERSON:

Ficar sob bombas ou ir embora, o dilema das famílias ucranianas em Kherson

O piso de madeira de um longo corredor em uma escola na cidade ucraniana de Kherson range enquanto crianças correm para embarcar em um ônibus que vai retirá-los daquela região.

(Ucrânia conflito Rússia infância guerra)

LONDRES:

Governo britânico gera polêmica com declaração sobre pessoas sem-teto

Dormir na rua é uma escolha? Palavras da ministra do Interior provocaram reações de repúdio no Reino Unido, em um contexto de crise do custo de vida, que empurra um número recorde de britânicos a recorrer a ajuda alimentar.

(GB pobreza sem-teto política)

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

LOS ANGELES:

Equipe de super-heroínas enfrenta tempos incertos em 'As Marvels'

Não é estranho que uma produção de Hollywood ganhe uma sequência. No entanto, poucos filmes recentes carregam tanta história de fundo - dentro e fora das telas - como "As Marvels".

(EUA Marvel entretenimento cinema)

NOVA YORK:

'A mulher com relógio' de Picasso é arrematado por US$ 139,3 milhões

Uma das obras-primas do espanhol Pablo Picasso, "A mulher com relógio", foi arrematada na noite de quarta-feira (8) por US$ 139,3 milhões (R$ 680 milhões) em um leilão na casa Sotheby's de Nova York, o segundo preço mais elevado por uma obra do artista falecido há 50 anos.

(EUA leilão Sothebys Picasso NY pintura arte, 400 palavras, já transmitida)

CIDADE DO CABO:

África e suas diásporas brilham em museu contemporâneo da Cidade do Cabo

O Zeist Museu de Arte Contemporânea da África (Zeitz-MOCAA) da Cidade do Cabo reúne obras de artistas do continente e de suas inúmeras diásporas, sob o impulso da camaronesa Koyo Kouoh.

(ÁfricadoSul Camarões arte, 570 palavras, já transmitida)

=== ESPORTE ===

-- FUTEBOL

--- Acompanhamento da Liga Europa

--- CONTATO ---

Redação: deskrio@afp.com