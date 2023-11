Governo britânico gera polêmica com declaração sobre pessoas sem-teto

Dormir na rua é uma escolha? Palavras da ministra do Interior, Suella Braverman, provocaram reações de repúdio no Reino Unido, em um contexto de crise do custo de vida, que obriga um número recorde de britânicos a recorrer à ajuda alimentar.

Em uma mensagem publicada no sábado no X (antigo Twitter), a ministra, de perfil muito conservador, afirmou que queria impedir que pessoas sem-teto se instalassem nas ruas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Não podemos permitir que nossas ruas sejam invadidas por filas de barracas ocupadas por pessoas, muitas estrangeiras, para quem viver na rua é um modo de vida de sua escolha", disse na rede social.