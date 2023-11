Ficar sob bombas ou ir embora, o dilema das famílias ucranianas em Kherson

"Há alguns meses que notamos um aumento do perigo com o aumento dos bombardeios", acrescenta este responsável, em meio ao som distante das explosões e à mistura de risadas e soluços das famílias retiradas.

Diante deste risco crescente, as autoridades lançaram um programa de retirada temporária de crianças para uma colônia de férias em Yaremche, uma calma região montanhosa no oeste do país.

Ela não acompanhará as filhas. "Não sei quando as verei novamente. Tenho medo em Kherson, mas é o costume, sobrevivi à ocupação", relata a mulher.

"Foi uma tragédia. Quando partimos, levamos apenas nossos documentos e a roupa das crianças", conta ele, que agora divide uma antiga sala de aula transformada em quarto com seus cinco filhos e sua mãe de 62 anos.

"Tínhamos que comemorar o aniversário do meu filho naquele dia. Meu neto me disse que queria ir para a escola, que queria aprender a escrever. Mas ele nunca poderá ir", diz a avó Lyubov, mostrando uma foto do falecido neto no celular.

fv/epe/ant/dbh/zm/yr/tt