Exército israelense mata sete palestinos no norte da Cisjordânia

Sete palestinos morreram nesta quinta-feira (9) durante uma incursão do Exército israelense em Jenin, norte da Cisjordânia ocupada, de acordo com um novo informe do Ministério da Saúde do território palestino.

O balanço anterior divulgado pelo Ministério da Autoridade Palestina, dominada pelo partido Fatah, do presidente Mahmud Abbas, foi de seis mortos e seis feridos.

A agência oficial palestina WAFA afirmou que "um importante contingente do Exército de ocupação" fez uma incursão em vários eixos em Jenin, bastião dos grupos armados no norte da Cisjordânia, ocupada desde 1967 por Israel.