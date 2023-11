Equipe de super-heroínas enfrenta tempos incertos em 'As Marvels'

O primeiro filme exclusivamente feminino da extensa franquia de super-heróis da Disney, que chegou aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (9), não só acontece após as 32 obras cinematográficas anteriores da Marvel, mas também retoma a trama de duas séries de TV.

Não é estranho que uma produção de Hollywood ganhe uma sequência. No entanto, poucos filmes recentes carregam tanta história de fundo - dentro e fora das telas - como "As Marvels".

As três super-heroínas decidem unir forças depois que uma falha técnica as obriga a trocar de corpo involuntariamente toda vez que usam seus superpoderes.

Tais complexidades não são novidade nos filmes da Marvel, mas alimentam o crescente medo de que a audiência desenvolva uma "fadiga de super-heróis". Um crítico da revista Variety chegou a descrever o desafio de estar em dia com as franquias como um "dever de casa".

A diretora Nia DaCosta conta que a dificuldade do filme estava em atingir equilíbrio entre explorar as histórias de fundo das mulheres e avançar para novas e malucas aventuras no espaço sideral.

"Tentamos focar em honrar suas histórias", disse. "O que precisamos ver nesta próxima fase para todos os personagens? e como equilibramos isso?", indagou.

Fora das telas de cinema, "As Marvels" também enfrentaram batalhas difíceis. A obra precisou passar por quatro semanas de refilmagens e o lançamento foi adiado diversas vezes.

Nos bastidores surgiu a versão de que o chefe do estúdio Marvel, Kevin Feige, havia assumido as rédeas. A Variety chegou a publicar uma reportagem alegando que DaCosta havia abandonado o filme durante a fase de pós-produção.