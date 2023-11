Departamento de Estado dos EUA acusa Rússia de espalhar desinformação no Brasil

O Departamento de Estado dos Estados Unidos acusou a Rússia de financiar uma campanha de desinformação nos veículos de imprensa da América Latina, incluindo o Brasil. Segundo a embaixada brasileira no Brasil, que divulgou o comunicado do Departamento de Estado no dia 7, a Rússia busca influenciar o apoio à Ucrânia na guerra por meio da estratégia de "disfarçar a fonte de sua propaganda e desinformação por meio de veículos de imprensa locais, de forma que pareça orgânica para o público latino-americano".

A embaixada afirma que as campanhas russas estão espalhadas na Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Cuba, México, Venezuela, Brasil, Equador, Panamá, Paraguai, Peru e Uruguai, entre outros países da região. "A campanha do Kremlin planeja aproveitar os contatos com veículos de imprensa (...) a fim de realizar uma campanha de manipulação de informação destinada a explorar sorrateiramente a abertura da imprensa e do ambiente de informação da América Latina", diz o Departamento de Estado.

De acordo com o Departamento de Estado, a Rússia amplia os esforços para replicar seus interesses por um sistema de jornais, sites e indivíduos que parecem "ser fontes de notícias independentes". Os interesses seriam espalhados a princípio por meio de histórias originais ou de discursos populares ou "divisivos"; depois, esse conteúdo é intensificado através da divulgação de conteúdos falsos, teorias da conspiração e outras informações que podem servir aos interesses russos.