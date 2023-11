Candidatos à vice-presidência da Argentina trocam farpas em debate

Os candidatos à vice-presidência da Argentina, o peronista de centro Agustín Rossi e a ultradireitista Victoria Villarruel, participaram em um debate na quarta-feira (8), no qual expressaram pontos de vista divergentes sobre temas como pobreza e direitos humanos.

"As pessoas hoje se preocupam com a situação econômica: poder comprar comida, pagar o aluguel, não com os anos 1970", disse Villarruel no início do debate, em referência à última ditadura militar (1976-83) na Argentina.

Rossi, chefe de gabinete do presidente Alberto Fernández e companheiro de chapa do candidato e ministro da Economia Sergio Massa, criticou Villarruel pelo que considera sua proximidade com militares condenados por crimes contra a humanidade.