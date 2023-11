Atores e estúdios chegam a acordo para encerrar greve em Hollywood

Os atores de Hollywood e os estúdios chegaram a um acordo preliminar na quarta-feira para encerrar a greve que paralisou a indústria do entretenimento nos Estados Unidos por quase quatro meses, atrasou centenas de produções e custou bilhões de dólares à economia americana. O Sindicato de Atores (SAG-AFTRA) anunciou que a greve acabou à meia-noite de Los Angeles (5H00 de Brasília nesta quinta-feira). Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine "Em uma votação unânime nesta tarde, o Comitê de Cinema e Televisão do SAG-AFTRA aprovou um acordo preliminar com a Associação de Produtores de Cinema e Televisão (AMPTP) para encerrar os 118 dias de greve", informou o sindicato em um breve comunicado.

"Um contrato avaliado em mais de um bilhão de dólares", destacou o sindicato. O anúncio abre o caminho para que os artistas, de estrelas até figurante, abandonem os protestos e retornem aos setes de filmagens, o que também resultará no retorno aos locais de trabalho de milhares de funcionários ligados à indústria do entretenimento. O sindicato informou que apresentará o acordo preliminar à direção nacional na sexta-feira para "revisão e consideração". A AMPTP que representa os estúdios afirmou que está "satisfeita" com o acordo, que chamou de "novo paradigma". "Proporciona ao SAG-AFTRA os maiores benefícios contratuais da história do sindicato", afirmou a AMPTP em um comunicado. As negociações entre as partes ocorreram quase diariamente nas últimas duas semanas, com a presença ocasional dos CEOs dos estúdios, como Disney, Netflix, Warner Bros. e Universal.

As reações foram rápidas ao anúncio do acordo. "Incrível! Estou tão feliz que conseguimos chegar a um acordo. Vamos voltar ao trabalho! Vamos! Estou muito feliz", disse Zac Efron à imprensa na estreia de "The Iron Claw". "PERSEVERANÇA COMPENSA!" escreveu a vencedora do Oscar de atriz coadjuvante Jamie Lee Curtis no Instagram.

O SAG-AFTRA representa quase 160.000 artistas. Embora as estrelas de Hollywood ganhem milhões, muitos atores menos conhecidos afirmam que se tornou quase impossível pagar as contas ao final do mês, à medida que os salários não acompanharam o ritmo da inflação e das mudanças na indústria. Durante a greve, muitos artistas foram obrigados a procurar outros empregos para pagar as contas, ou até mesmo abandonar a profissão.