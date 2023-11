Zoo de Washington devolve três pandas para China em meio à tensão diplomática

Três pandas do Zoológico de Washington iniciam, nesta quarta-feira (8), seu retorno para a China, deixando apenas alguns exemplares dessa espécie de urso nos Estados Unidos, no meio de tensas relações diplomáticas com Pequim.

Os pandas Mei Xiang e Tian Tian, de 25 anos, chegaram ao Zoológico Nacional Smithsonian em 2000.

O casal e seu filhote de três anos, Xiao Qi Ji ("Pequeno Milagre", em inglês), embarcam hoje em um avião de carga adaptado para iniciar uma viagem de 19 horas até Chengdu, na China, informou o zoológico em um comunicado.