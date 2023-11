Venezuela vai construir universidade no lugar de sexta prisão alvo de intervenção

Uma universidade será construída onde atualmente existe uma prisão, a sexta a sofrer intervenção em um mês e meio pelas autoridades da Venezuela em um plano contra as "máfias carcerárias", anunciou, nesta quarta-feira (8), o ministro do Interior e Justiça, Remigio Ceballos.

"Será construída uma prisão em outro local", explicou o ministro.

Os detentos serão transferidos para outros centros penitenciários, da mesma forma como ocorreu nas demais prisões que passaram por intervenções.

A prisão de Tocorón, no estado de Aragua (centro-norte), foi a primeira a ser tomada pelas forças de segurança em 20 de setembro. A partir do local, onde havia até um zoológico com mais de 200 animais, operava o Tren de Aragua, uma organização criminosa cujos tentáculos se expandiram para vários países da região.

Seguiram-se Tocuyito (Carabobo, centro-norte), a prisão com maior população carcerária do país; Puente Ayala, em Anzoátegui (leste); La Pica, em Monagas (leste) e o Centro Penitenciário Vista Hermosa, no estado minerador de Bolívar (sul).

A população dessas seis prisões ultrapassava os 8.000 presos, segundo cifras oficiais: 1.600 estavam em Tocorón, 2.000 em Tocuyito, 1.511 em Puente Ayala, 1.496 em La Pica e 503 no Internado Judicial de Trujillo.

Maduro pediu a aplicação de um "regime rigoroso" nessas prisões. "Mão de ferro, disciplina máxima e um sistema penitenciário livre de gangues".