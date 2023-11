Ucrânia reivindica assassinato de autoridade russa em zona ocupada

A Ucrânia reivindicou nesta quarta-feira (8) o assassinato com carro-bomba de Mikhail Filiponenko, deputado e ex-comandante militar da região leste de Luhansk, sob ocupação russa.

"A operação especial para eliminar o carrasco Filiponenko aconteceu em conjunto com representantes do movimento de resistência ucraniano na região", afirmou o serviço de inteligência militar (GUR) do Ministério da Defesa ucraniano.

Filiponenko se envolveu "na organização de câmaras de tortura para prisioneiros de guerra e civis" ucranianos na parte ocupada da região de Luhansk e participou "pessoalmente" nas torturas, acusou o GUR no Telegram.