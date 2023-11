Sul-coreano morre esmagado por robô industrial

Um homem morreu esmagado por um robô na Coreia do Sul, porque a máquina, aparentemente, não conseguiu distingui-lo das caixas de produtos que manipulava, informou a agência de notícias Yonhap nesta quarta-feira (8).

O homem, de cerca de 40 anos, era funcionários de uma empresa de robótica. No momento do acidente, ele inspecionava as operações do sensor do robô em um centro de distribuição de produtos agrícolas na província de Gyeongsang do Sul.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O robô industrial, que levantava caixas cheias de pimentas e as colocava em uma caixa-pallet, teria apresentado defeito, identificando o homem como uma caixa, detalhou a Yonhap, citando a polícia.