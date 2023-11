Senador dos EUA diz à AFP que número de vítimas civis em Gaza é 'alto demais'

No entanto, "estou preocupado que, se a estratégia de Israel e o objetivo final forem derrotar o Hamas, então esse número de vítimas civis, que certamente tem um custo moral, também tem um custo estratégico", disse ele em uma entrevista à AFP.

Chris Murphy, um democrata no influente Comitê de Relações Exteriores do Senado, enfatizou que Israel tem todo o direito de se defender da agressão e que ele se opõe a um cessar-fogo, pois isso daria tempo ao Hamas, o grupo islâmico responsável pelos ataques contra Israel, para "se reorganizar".

Um senador dos Estados Unidos disse nesta quarta-feira (8) que é "vital" para Israel realizar uma ofensiva mais direcionada contra o Hamas na Faixa de Gaza para limitar as vítimas civis.

Eles também instaram Israel a "aprender com os erros que os Estados Unidos cometeram em nossa luta contra o terrorismo" duas décadas atrás.

Murphy e mais de 20 de seus colegas enviaram uma carta nesta quarta-feira ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, também democrata, pedindo a Israel que "cumpra as leis da guerra", incluindo a proteção de civis.

Os bombardeios incessantes do exército e a invasão terrestre de Gaza em resposta mataram mais de 10.600 pessoas, também em sua maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do território palestino controlado pelo Hamas.

Israel está em uma missão para destruir o Hamas depois que militantes do grupo palestino atacaram Israel há um mês, matando cerca de 1.400 pessoas, principalmente civis, de acordo com autoridades israelenses.

"Acho que o número de mortes de civis é alto demais, e uma abordagem mais cirúrgica seria importante e vital", afirmou Murphy, acrescentando que Israel "deveria direcionar os ataques talvez mais com forças terrestres do que com ataques aéreos".

No entanto, uma resposta que não limite as mortes de civis pode criar problemas desastrosos após a guerra.

Mas o senador, que é do pequeno estado de Connecticut, no nordeste do país, se opõe a um cessar-fogo, assim como Biden.

"O Hamas deixou muito claro que está determinado a atacar Israel novamente e destruir todos os judeus que encontrar", disse Murphy. "Um cessar-fogo permitiria que o Hamas se reorganizasse e começasse a preparar seu próximo ataque aos civis israelenses."

Com um ano para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, há uma preocupação entre alguns democratas de que Biden e o partido possam perder o apoio de jovens, árabes-americanos e da minoria muçulmana do país.