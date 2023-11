O Exército de Israel e os integrantes do movimento islamista Hamas combatiam nesta quarta-feira (8) no centro da cidade de Gaza, ao norte do território cercado, sem a esperança de trégua para centenas de milhares de palestinos encurralados pelo conflito e vítimas de uma situação humanitária desesperadora.

COLUMBUS:

Direito ao aborto triunfa no estado de Ohio em vitória contundente dos democratas

Os eleitores de Ohio aprovaram na terça-feira (7) a inclusão do direito ao abordo na Constituição do estado governado pelos republicanos, segundo as projeções da imprensa americana, uma vitória contundente para os democratas do presidente Joe Biden a um ano das eleições presidenciais.

LISBOA:

Partidos portugueses prontos para virar a página após renúncia de Costa

Os partidos portugueses se preparam para virar a página de todo um ciclo político após a renúncia na terça-feira (7) do primeiro-ministro socialista António Costa, no poder desde 2015, envolvido em um escândalo de corrupção.

BRUXELAS:

Comissão Europeia recomenda início de negociações de adesão com a Ucrânia

A Comissão Europeia, braço executivo da União Europeia (UE), recomendou nesta quarta-feira (8) o início das negociações de adesão com a Ucrânia e a Moldávia, ao mesmo tempo que reconheceu a Geórgia como país candidato a entrar para o bloco.

TÓQUIO:

G7 defende 'pausas humanitárias' em Gaza e reafirma apoio à Ucrânia

Os ministros das Relações Exteriores do G7 expressaram apoio nesta quarta-feira (8) às "pausas e corredores humanitários" no conflito entre Israel e o Hamas na Faixa de Gaza, mas sem pedir um cessar-fogo.

SYDNEY:

Milhões de australianos sem telefone ou Internet por falha da operadora

Mais de 10 milhões de australianos ficaram sem telefone celular ou Internet nesta quarta-feira (8) devido a uma enorme queda do serviço de uma das principais empresas de telecomunicações do país.

LONDRES:

Países latinos buscam recuperar o turismo pré-pandemia

Os países latino-americanos tentam recuperar o número de turistas que tinham antes da pandemia de covid-19, disseram à AFP responsáveis do setor da região, presentes no World Travel Market (WTM), realizado em Londres.

PARIS:

Renault e Nissan lançam nova aliança visando maior equilíbrio

As fabricantes do setor automotivo Renault e Nissan, parceiras há 24 anos, lançaram nesta quarta-feira (8) um novo formato, mais equilibrado, de sua aliança, inciativa que já havia sido anunciada em fevereiro.

PARIS:

McKinsey, a consultoria com jogo duplo frente à mudança climática, segundo investigação da AFP

A maior empresa de consultoria do mundo, McKinsey & Company, utiliza sua posição como assessora nas negociações sobre o clima da COP28 para impulsionar interesses de seus grandes clientes de petróleo e gás, segundo diferentes fontes e documentos vazados.

PARIS:

2023 registra o mês de outubro mais quente da história

O mês passado foi o outubro mais quente já registrado no planeta, prolongando uma série de cinco recordes mensais consecutivos, anunciou nesta quarta-feira (8) o observatório europeu Copernicus, que prevê que 2023 será o ano mais quente da história.

LOS ANGELES:

Netflix reabre majestoso cinema que estendeu primeiro tapete vermelho de Hollywood

O Teatro Egípcio, onde há mais de um século foi realizada a primeira estreia de Hollywood com um tapete vermelho em seu pátio decorado com falsos hieróglifos, reabre esta semana, agora administrado pela Netflix.

