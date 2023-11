Partidos portugueses prontos para virar a página após renúncia de Costa

Os partidos portugueses se preparam para virar a página de todo um ciclo político após a renúncia na terça-feira (7) do primeiro-ministro socialista António Costa, no poder desde 2015, envolvido em um escândalo de corrupção.

Depois de ouvir os partidos, o presidente se reunirá na tarde de quinta-feira com o Conselho de Estado, órgão consultivo no qual participam ex-presidentes, antes de pronunciar um discurso à nação à noite para comunicar a sua decisão.

O Partido Socialista afirmou estar preparado para todos os cenários, "eleições antecipadas ou mudança de líder no governo", segundo o presidente do PS, Carlos César.

"As circunstâncias justificam dar a palavra ao povo português com a organização de eleições antecipadas", disse Luis Montenegro, presidente do Partido Social Democrata (PSD), o principal partido da oposição de direita.

O dia de ontem começou com uma série de operações de busca em ministérios, escritórios de advocacia e dentro da residência do primeiro-ministro, antes de levar à renúncia surpresa de Costa horas depois.

Uma decisão que, segundo ele, tomou depois de descobrir que o seu nome foi citado em um caso de corrupção relacionado com a produção de hidrogênio no sul de Lisboa e a exploração de lítio no norte do país.

O caso que envolve Costa, um dos poucos socialistas à frente de um governo europeu, refere-se a suspeitas de "peculato, corrupção ativa e passiva de titulares de cargos políticos e tráfico de influência", segundo o Ministério Público.