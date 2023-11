ONU: fenômeno meteorológico El Niño persistirá até abril de 2024

Em geral associado a um aumento das temperaturas mundiais, o fenômeno meteorológico El Niño vai durar até abril de 2024, afirmou a ONU, anunciando um aumento das temperaturas em 2024.

De acordo com o boletim da Organização Meteorológica Mundial (OMM) publicado na terça-feira (7), há 90% de probabilidade de que esse fenômeno cíclico do Pacífico persista até abril de 2024. Também é muito provável que, "no auge, chegue a valores correspondentes a um episódio intenso".

Em setembro, "a temperatura da superfície do mar na zona centro-leste do Pacífico equatorial apresentou magnitudes moderadas", relatou a organização, observando que "as temperaturas sob a superfície do leste do Pacífico equatorial" foram "muito superiores à média".