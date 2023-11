Netanyahu 'não falou sobre ocupar Gaza', explica ministro israelense

"Quando o Hamas não estiver mais no poder, Israel deverá ter uma responsabilidade geral de segurança por um período indefinido", explicou, seguindo a linha de discurso do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu.

"Estamos totalmente fora de Gaza há 17 anos e nos devolveram um Estado terrorista. É óbvio que não podemos repetir isto", declarou Dermer, que participa como observador no gabinete de guerra de Israel.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "não falou sobre ocupar Gaza" depois da guerra com o Hamas, afirmou Ron Dermer, ministro israelense de Assuntos Estratégicos, durante uma entrevista ao canal americano MSNBC.

Ao ser questionado sobre como o país exercerá a responsabilidade, Dermer respondeu que a questão ainda está em aberto, mas garantiu que "não será uma ocupação".

Por meio de vários representantes, o governo dos Estados Unidos expressou oposição a uma nova ocupação do território controlado desde 2007 pelo movimento islamista Hamas.

O presidente Joe Biden "mantém a posição de que a reocupação das forças israelenses não é adequada", disse o porta-voz da Casa Branca, John Kirby.

"Há algo sobre o que não há absolutamente nenhuma dúvida: o Hamas não pode fazer parte da equação", acrescentou.

O porta-voz do Hamas, Abdel Latif al Qanou, reagiu às declarações no Telegram e afirmou que "o que Kirby disse sobre o futuro de Gaza depois do Hamas é uma fantasia".

"Nosso povo está em simbiose com a resistência e decidirá seu futuro", completou.