Napoli empata em casa com Union Berlin, que conquista seu 1º ponto na Champions

A merecida abertura do placar veio dez minutos depois, após um cruzamento de Mario Rui desviado por Matteo Politano, que marcou seu sexto gol na temporada (39).

Andre Anguissa balançou a rede para os napolitanos aos 29 minutos, mas o gol foi anulado após uma consulta ao VAR. No lance, o capitão Giovanni di Lorenzo havia se apoiado sobre o lateral-esquerdo Jérôme Roussillon do Union para ajeitar de cabeça.

O Union Berlin conquistou seu primeiro ponto na Liga dos Campeões nesta quarta-feira (8), ao empatar em sua visita ao Napoli (1-1) em um dia de tensão entre os torcedores na cidade do sul da Itália.

Durante a noite de terça para quarta-feira, cerca de 300 deles vandalizaram carros e mobiliário urbano antes de atacarem os policiais "com pedras, barras de metal e madeira e dispositivos pirotécnicos", informou a polícia napolitana.

Houve confrontos com a polícia e torcedores antes do Napoli antes da partida.

O Union, do técnico Urs Fischer, permanece na última posição do Grupo C, seis pontos atrás do vice-líder Napoli e provavelmente não chegará às oitavas de final, mas a equipe aplaudiu os 2500 torcedores que lotaram o setor visitante no estádio Diego Armando Maradona.

A tensão continuou antes e durante a partida, com brigas fora do estádio e torcedores do Napoli jogando fogos de artifício nos visitantes durante todo o primeiro tempo.

O Napoli, que dominou o jogo, mas teve dificuldades para criar chances contra uma defesa bem posicionada do Union, ainda ocupa uma posição boa para se classificar, já que está quatro pontos à frente do Braga.

O time de Rudi Garcia está dois pontos atrás do líder Real Madrid, que pode se classificar no grupo com uma vitória em casa sobre o time português ainda nesta quarta-feira.