Meta exigirá que propagandas políticas esclareçam se usaram inteligência artificial

A Meta anunciou, nesta quarta-feira (8), que os anunciantes em breve terão que declarar se usaram Inteligência Artificial (IA) ou outro software para criar ou alterar imagens ou áudios em propaganda política.

O requisito valerá globalmente no Facebook e Instagram a partir do início do próximo ano, disse a Meta, sua matriz.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

"Anunciantes que estão promovendo questões sociais, eleições e política na Meta terão que indicar se a imagem ou o som foram criados ou alterados digitalmente, inclusive com IA, para fazer com que pessoas reais digam coisas que não fizeram ou disseram", disse o presidente de assuntos globais da Meta, Nick Clegg, em uma postagem no Threads.