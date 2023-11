Manchester United perde de virada (4-3) em visita ao Copenhagen e é lanterna na Champions

O Manchester United, com um jogador a menos durante 50 minutos, viveu uma noite dos pesadelos na Dinamarca, onde perdeu por 4 a 3 para o Copenhagen, nesta quarta-feira (8), pela 4ª rodada do grupo A da Liga dos Campeões.

O Copenhagen conseguiu empatar antes do intervalo com gols de Mohamed Elyounoussi (45') e Diogo Gonçalves (45'+9 de pênalti).

Na segunda etapa, Bruno Fernandes voltou a colocar o United em vantagem (3-2) ao converter outro penalidade máxima aos 69 minutos e o time de Manchester tentou resistir o quanto pôde com um jogador a menos. Mas na reta final os dinamarqueses conseguiram a virada, com gols de Lukas Lerager (83') e Roony Bardghji (87').

Na classificação do grupo A, o Manchester United é agora quarto e último colocado com 3 pontos, embora ainda com chances de classificação. Está a apenas um ponto de Copenhagen (2º) e Galatasaray (3º), o que faz com que tudo seja possível nas duas últimas rodadas, onde estas três equipes vão disputar a última vaga nas oitavas de final.

A outra vaga já foi garantida pelo Bayern de Munique, que se classificou matematicamente nesta quarta-feira ao vencer o Galatasaray por 2 a 1 na capital bávara. O atual campeão alemão também assegurou a liderança do grupo A.

