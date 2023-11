Kiev acusa Moscou de atacar barco civil enquanto entrava em porto em Odessa

O exército ucraniano acusou a Rússia, nesta quarta-feira (8), de disparar um míssil contra uma embarcação civil que se aproximava de um porto da região de Odessa, no sul do país, matando o piloto do porto e deixando outros quatro feridos.

"Continuando com o terror contra a navegação civil, o inimigo disparou, insidiosamente, um míssil antirradar Kh-31P em direção a um dos portos da região de Odessa a partir de um avião", declarou o comando sul do exército ucraniano no Telegram.

"O míssil impactou a estrutura de um barco civil de bandeira liberiana", informou, acrescentando que "três membros da tripulação, cidadãos filipinos, ficaram feridos, e um deles foi hospitalizado. O piloto morreu e outro funcionário do porto ficou ferido".