Inter de Milão vence RB Salzburg (1-0) e vai às oitavas da Champions

Esta é a terceira vitória dos 'nerazzurri' em quatro rodadas na fase de grupos da Champions. As duas anteriores também foram por vantagem mínima (1 a 0 sobre o Benfica e 2 a 1 sobre o Salzburg no San Siro).

Lautaro balançou as redes cobrando pênalti na reta final da partida (86').

Um gol do atacante argentino Lautaro Martínez deu a vitória à Inter de Milão sobre o RB Salzburg por 1 a 0 nesta quarta-feira (8), na Áustria, resultado que garantiu o time italiano nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

E como aconteceu na maioria das vezes nesta temporada, os destaques da equipe foram Lautaro Martínez e o francês Marcus Thuram.

O técnico Simone Inzaghi tinha decidido poupar Lautaro visando o jogo do próximo domingo, contra o Frosinone, pelo Campeonato Italiano, onde a Inter é líder.

O chileno Alexis Sánchez cumpriu sua missão, mas sem a eficiência do inspirado argentino, que entrou no segundo tempo para marcar seu 14º gol na temporada.

"O objetivo era alcançar as oitavas, missão cumprida, mas foi difícil contra uma equipe que nos causou muitos problemas", disse Lautaro.

"Há três anos estamos fazendo um bom trabalho na Europa, precisamos continuar assim e melhorar", acrescentou o atacante.

O pênalti convertido por Lautaro definiu os classificados do Grupo D: com 10 pontos cada, Inter e Real Sociedad, que mais cedo venceu o Benfica por 3 a 1, já estão garantidos no mata-mata da Champions.