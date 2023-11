Honduras pede a embaixadora dos EUA que evite 'ingerência' em política interna

"Ali é o chamado de atenção [à embaixadora] porque isso gera, obviamente, chances para que setores que estão buscando desestabilizar [o governo hondurenho], se sintam encorajados", disse o chanceler durante coletiva de imprensa, indicando que a relação com os Estados Unidos agora é de respeito mútuo, não de "súditos" como antes.

O ministro hondurenho das Relações Exteriores, Enrique Reina, pediu, nesta quarta-feira (8), que a embaixadora dos Estados Unidos em Tegucigalpa, Laura Dogu, evite comentários de "ingerência" na política interna do país, depois que ela criticou a polêmica nomeação de novos procuradores.

O ministro convocou Dogu depois que ela criticou, na semana passada, a nomeação de novos procuradores, um tema que há meses contrapõe o governo de esquerda de Xiomara Castro e a oposição de direita.

Em 1º de novembro, durante o recesso legislativo, uma comissão permanente do Congresso, composta por nove membros, todos governistas, nomeou novos chefes do Ministério Público, um fato condenado pela oposição, para a qual eles deviam ser eleitos no plenário.

"A decisão tomada hoje por uma minoria do Congresso de Honduras de eleger novo Procurador-geral e Promotor-geral adjunto mina ainda mais a confiança das instituições no país", escreveu a embaixadora na rede X (antigo Twitter) no mesmo dia.

"Fazemos um apelo a todos os hondurenhos a evitar a violência e buscar consenso na eleição do Procurador-geral e Adjunto com os 86 votos requeridos", acrescentou a diplomata.

O Congresso estava paralisado havia dois meses pela falta de um acordo entre os dois lados para nomear estes promotores.

O plenário fez várias tentativas frustradas para designá-los, sem conseguir chegar aos dois terços dos votos (86), pois a oposição obteve apenas 74 votos e a situação, 52.