Gráfica reabre em arrasado kibutz israelense

Após o horror de 7 de outubro, um sinal de retorno à normalidade: as máquinas de impressão voltaram a rodar em uma gráfica no kibutz israelense de Beeri.

Esta comunidade no sul de Israel, a menos de 5 quilômetros da Faixa de Gaza, contava com 1.200 habitantes. Porém, cerca de 90, incluindo crianças, morreram no ataque dos islamitas. Além disso, se desconhece o paradeiro de outras 30 pessoas, em sua maioria reféns em território palestino.

Um mês depois do ataque dos comandos do Hamas, que governa a Faixa de Gaza, as marcas da violência persistem, como casas devastadas e manchas de sangue.