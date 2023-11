Filha de Trump depõe em julgamento civil por fraude fiscal

A filha mais velha do bilionário, de 42 anos, que deixou a Trump Organization em 2017 para se tornar assessora de seu pai na Casa Branca, não é ré no caso, mas foi intimada a depor.

Ivanka Trump, filha do ex-presidente Donald Trump, reapareceu na arena pública nesta quarta-feira (8) para prestar depoimento no julgamento civil que ameaça o império imobiliário de sua família, acusado de fraude financeira.

Ivanka tinha recorrido da intimação do juiz para depor no julgamento da empresa familiar, alegando que já não faz parte da mesma, nem vive em Nova York, mas sua apelação foi rejeitada.

Antes dela, prestaram depoimento seu pai e seus irmãos Donald Jr. e Eric, que são réus no processo, além de outros executivos da Trump Organization, acusados de inflar o valor de seus ativos imobiliários em bilhões de dólares para obter empréstimos bancários e condições de seguros mais vantajosas.

Antes do início do depoimento de Ivanka, a procuradora-geral do estado de Nova York, Letitia James, que abriu o caso, disse que a filha do ex-presidente havia "garantido e negociado empréstimos para obter condições favoráveis com base em declarações fraudulentas de situação financeira".

"Hoje, ela vai tentar se distanciar da empresa", disse James aos jornalistas. "Mas, infelizmente, os fatos vão revelar que, efetivamente, ela estava muito envolvida". "Descobrimos o esquema e ela se beneficiou pessoalmente", acrescentou.

Ao longo da manhã, a Promotoria apresentou documentos e e-mails enviados por ela, que evidenciam sua participação em negociações com bancos e a aquisição de uma empresa na Flórida, embora ela tenha respondido muitas vezes que "não se lembra".

Ao ser perguntada pela Promotoria se esteve envolvida na elaboração dos demonstrativos financeiros de seu pai, respondeu: "não, até onde sei".