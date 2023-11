Explosão de ônibus reivindicada pelo EI deixa ao menos 7 mortos na capital do Afeganistão

A filial do EI no Afeganistão reivindicou a responsabilidade pelo ataque.

O bairro de Dasht-e-Barchi é povoado principalmente pela comunidade xiita Hazara, uma minoria que tem sido alvo recorrente de ataques do grupo jihadista sunita.

Em 28 de outubro, o EI reivindicou a responsabilidade por um ataque a bomba que matou quatro pessoas e feriu outras sete em um shopping center no mesmo bairro de Cabul no dia anterior.

As autoridades talibãs do Afeganistão afirmam controlar a segurança do país depois de recuperar o poder em 2021, mas nos últimos dois anos houve dezenas de ataques contra civis, a maioria deles reivindicada pela filial local do EI.