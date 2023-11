EUA aprova esperado medicamento da Eli Lilly para perda de peso

Esta é a última incorporação no campo dos novos e potentes fármacos contra a obesidade, que inclui os bem-sucedidos Ozempic e Wegovy, ambos do laboratório Novo Nordisk, e os analistas preveem que se tornará um sucesso de vendas.

"A obesidade e o sobrepeso são condições sérias que podem ser associadas com algumas das principais causas de morte como cardiopatias, acidente vascular cerebral e diabetes", disse John Sharetts, da FDA, em comunicado.

"À luz das crescentes taxas tanto de obesidade como de sobrepeso nos Estados Unidos, a aprovação de hoje responde a uma necessidade médica não atendida".

O princípio ativo do Zepbound, chamado tirzepatida, havia sido aprovado sob o nome comercial Mounjaro, um medicamento de controle da diabetes também fabricado pela Eli Lilly.

Em um ensaio clínico com mais de 2.500 adultos, as pessoas que tomaram Zepbound junto com um regime alimentar e exercício perderam 22 kg em média, com a dose mais alta permitida, enquanto os que tomaram a dose mais baixa perderam pouco mais de 15 kg. Já os que receberem um placebo perderam apenas 3 quilos em média.

No início dos testes, o peso médio dos participantes era de 104 quilos.

Cerca de 70% dos adultos nos Estados Unidos são obesos ou têm sobrepeso; a perda de entre 5% e 10% do peso corporal mediante dieta e exercício está ligada a um menor risco de doenças cardiovasculares.