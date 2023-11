Espanhol e chilena morreram no ataque do Hamas em Israel

Um cidadão espanhol e sua esposa chilena morreram no ataque do movimento islamista palestino Hamas contra Israel há um mês, informou nesta quarta-feira(8) a embaixadora de Israel na Espanha, após realizar sua identificação.

"Nossos corações estão dilacerados com a notícia do brutal assassinato de Iván Illarramendi", escreveu a embaixadora israelense Rodica Radian-Gordon, em sua conta na rede social X, antigo Twitter. "Foi identificado um mês depois do massacre terrorista cometido pelo Hamas em Israel, junto com sua esposa Dafna Garcovich", acrescentou em uma mensagem de pesar.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Illarramendi, de 46 anos e procedente do País Basco, morava com sua esposa de nacionalidade chilena em um kibutz (cooperativa agrícola) próximo à Faixa de Gaza. Desde então, não havia notícias sobre eles e suspeitava-se que poderiam estar sequestrados.