Direito ao aborto triunfa no estado de Ohio em vitória contundente dos democratas

Os eleitores de Ohio aprovaram na terça-feira (7) a inclusão do direito ao abordo na Constituição do estado governado pelos republicanos, segundo as projeções da imprensa americana, uma vitória contundente para os democratas do presidente Joe Biden a um ano das eleições presidenciais.

Em mais um sinal da importância da questão para a campanha de 2024, no estado conservador vizinho do Kentucky o governador democrata Andy Beshear conseguiu a reeleição depois de transformar o direito ao aborto em um dos principais temas da campanha, também de acordo com a imprensa.

Em Ohio, o "Sim" para incluir uma emenda na Constituição estadual que garante o direito a "tomar e executar as próprias decisões reprodutivas" recebeu 55% dos votos, segundo a projeção do jornal The New York Times.