Criticada por papel na escravidão, Lloyd's of London se une à luta antirracista

A companhia de seguros britânica Lloyd's of London, uma das instituições mais antigas do centro financeiro londrino, anunciou que quer empregar dezenas de milhares de libras na luta contra as desigualdades raciais, depois que uma pesquisa apontou seu "importante papel" no tráfico transatlântico de escravizados.

O anúncio "responde a uma pesquisa realizada pela Black Beyond Data, com sede na Universidade (americana) Johns Hopkins", que "mostra claramente que a Lloyd's (...) exerceu um papel importante no tráfico e na economia escravagista transatlântica", segundo um comunicado divulgado nesta quarta-feira (8).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Símbolo da City de Londres, o grupo, fundado no século XVII, é uma das instituições mais antigas desse centro financeiro.