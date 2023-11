Comunicado do Business Wire :Tholos Foundation

A Tholos Foundation, em parceria com o Pacific Alliance Institute, com sede no Japão, e com a empresa de consultoria Scantech Strategy Advisors, com sede na Suécia, lançaram hoje um documento político, Safer Nicotine Works, sobre como a Suécia e o Japão reduziram com sucesso as taxas de tabagismo por meio da introdução de produtos alternativos de nicotina mais seguros. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231107431996/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine (Graphic: Business Wire)

O Safer Nicotine Works investiga os efeitos da nicotina oral e do tabaco aquecido sobre os índices de tabagismo na Suécia e no Japão. Ele segue o Vaping Works, que estudou as experiências de vaping de quatro países. Esse último concluiu que as nações que adotaram o vaping, como o Reino Unido, a França, o Canadá e a Nova Zelândia, tiveram reduções nas taxas de tabagismo duas vezes maiores do que a média global. No Japão, a introdução de produtos de tabaco aquecido reduziu notavelmente as taxas de tabagismo entre homens para menos de 30% pela primeira vez, revertendo a estagnação anterior. A Suécia, com uma taxa de tabagismo de 5,6%1, está pronta para se tornar "livre de fumo" dentro de um ano. O recente declínio do tabagismo é atribuído ao aumento das bolsas de nicotina introduzidas em 2019. A pesquisa da Tholos Foundation indica que os consumidores de ambos os países lideraram a mudança para alternativas mais seguras. O principal papel dos formuladores de políticas foi garantir que essas alternativas fossem acessíveis e viáveis. Os dados confirmam que a nicotina mais segura ajuda significativamente a parar de fumar. Com produtos de nicotina mais seguros, como vaping, tabaco aquecido, bolsas de nicotina e snus, as taxas de tabagismo estão caindo rapidamente. Comentando as constatações, o vice-presidente da Tholos Foundation, Lorenzo Montanari, disse: A nicotina mais segura está, literalmente, salvando vidas em todo o mundo. A experiência da Suécia e do Japão, como também no Reino Unido, Canadá, Nova Zelândia e França, prova que quando as pessoas têm acesso a produtos mais seguros, escolhem-nos em grande número. Temos agora as ferramentas necessárias para combater as elevadas taxas de tabagismo prejudiciais: os governos de todo o mundo devem agora apoiar os seus cidadãos a fazerem uma escolha melhor.

O sucesso da Suécia e do Japão na redução das taxas de tabagismo destaca a eficácia de estratégias abrangentes de controle do tabaco. Eles regulamentaram produtos alternativos de nicotina, priorizando a saúde pública. As experiências da Suécia e do Japão fornecem lições importantes para as nações que pretendem reduzir o tabagismo e incentivar alternativas livres de fumo. Ao permitir o acesso a produtos alternativos de nicotina mais seguros e implementar regulamentações apropriadas, os países melhoram significativamente os resultados de saúde pública e combatem o tabagismo. Um link completo para o relatório pode ser encontrado aqui https://tholosfoundation.org/wp-content/uploads/2023/10/Tholos-Safer-Nicotine-Works.pdf. 1Uso de tabaco e produtos de nicotina por adultos - Agência de Saúde Pública da Suécia (folkhalsomyndigheten.se)

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal. Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20231107431996/pt/