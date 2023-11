Comunicado do Business Wire :Grupo Romero Asset Management ("GRAM")

A empresa de investimentos Grupo Romero Asset Management ("GRAM"), sediada em Miami, chegou a um acordo com a Carlyle para fazer a transição de sua equipe centrada na América Latina, liderada por Eduardo Ramos, para a GRAM, com o objetivo de estabelecer a plataforma de private equity da GRAM nas Américas, o Americas Buyout Fund ("ABF"), sob a liderança e orientação de Marco Peschiera, atual CEO/CIO do Escritório de Investimentos do Grupo Romero e da GRAM. O acordo abre caminho para a mais recente estratégia de private equity da GRAM lançar um fundo de investimento autônomo que fornecerá à GRAM acesso à rede Carlyle e a especialistas globais do setor. Com a adição da antiga equipe baseada no Peru da Carlyle, a nova plataforma de private equity da GRAM terá um histórico combinado de investimentos diretos de quase US$ 900 milhões nos últimos 10 anos, tanto nos Estados Unidos quanto na América Latina. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O novo fundo de aquisições da GRAM, ABF, terá como alvo oportunidades em todo o ecossistema hispânico nas Américas e pretende iniciar o seu processo de angariação de fundos no primeiro trimestre de 2024. Como parte do acordo, a Carlyle tem a opção de investir juntamente com a GRAM em novos negócios no futuro.

"Estamos entusiasmados em adicionar Eduardo e sua equipe à GRAM e reunir nossos históricos individuais de sucesso em investimentos para construir a próxima grande empresa de private equity", disse Marco Peschiera, CEO do Grupo Romero. "Os mercados hispânicos na América Latina e nos Estados Unidos apresentam uma excelente oportunidade para os investidores, porém, navegar por eles requer uma equipe qualificada e os relacionamentos certos. Agora temos as peças certas no lugar e esse novo empreendimento nos coloca em uma excelente posição para sermos o parceiro preferido para empresas lideradas por hispânicos que desejam fazer transações e para investidores globais que buscam exposição a aquisições em um espaço atraente e diferenciado." "Nossa equipe está entusiasmada em se juntar a Marco e à GRAM para investir em aquisições de equity nos mercados hispânicos nos Estados Unidos e na América Latina", disse Eduardo Ramos. "Ao unir forças com o Grupo Romero, combinaremos suas raízes profundas nas Américas Hispânicas com uma equipe de investimento experiente pronta para capitalizar em uma população grande e em crescimento com fundamentos sólidos." Como parte deste acordo, a GRAM foi contratada como subconsultoria para ajudar a administrar os ativos do Carlyle Peru Fund ("CPF"), permitindo a supervisão diária contínua do portfólio por Ramos e membros da equipe. Sobre o Grupo Romero O Grupo Romero é um conglomerado peruano fundado há mais de 125 anos, com presença em diversos setores, incluindo serviços financeiros, bens de consumo, infraestrutura, petróleo e gás, imóveis e agronegócios, e possui uma estratégia ativa de alocação de capital por meio de aquisições e desinvestimentos. Para obter mais informações, acesse http://www.gruporomero.com.pe/ Sobre a GRAM

A GRAM é a Divisão de Gestão de Ativos do Grupo Romero, que atualmente investe por meio de 5 estratégias: Investimentos em fundos, coinvestimentos, minorias ativas, portfólio líquido e plataforma de GPs. Para obter mais informações, acesse http://www.gr-am.com/ O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

