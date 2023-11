Comunicado do Business Wire :Alphawave Semi

Comemorando seu 26º aniversário, o prêmio reconhece as empresas de tecnologia, mídia e telecomunicações de nível empresarial que mais cresceram, por porcentagem de incremento de receita, nos últimos quatro anos de operação. Essa categoria de liderança está aberta a empresas com receita mínima de US$ 10 milhões em 2019 e US$ 50 milhões em 2022.

Alphawave Semi (LSE: AWE), líder em conectividade de alta velocidade para a infraestrutura tecnológica mundial, foi homenageada hoje como vencedora do prêmio Enterprise-Industry Leaders no programa Technology Fast 50? de 2023 da Deloitte. A empresa também ficou em 94º lugar na lista geral do Technology Fast 500? da Deloitte, que reconhece as companhias de tecnologia mais inovadoras e de crescimento mais rápido na América do Norte.

Tony Pialis, CEO e cofundador da Alphawave Semi, disse: "É um grande orgulho ficar em primeiro lugar na lista Enterprise-Industry do programa Technology Fast 50?. Nossa dedicação à inovação, as aquisições estratégicas que concluímos e a excelência tecnológica na indústria de semicondutores são as responsáveis por essa conquista. Com nosso foco em atender às demandas de dados da IA e na liderança tecnológica contínua, queremos continuar ultrapassando limites e alcançando um sucesso ainda maior no futuro".

"Os ganhadores do Enterprise-Industry Leaders deste ano representam um alto nível de excelência e sucesso como membros da elite do Canadá no setor de tecnologia", afirmou Anders McKenzie, sócio e líder nacional do programa Technology Fast 50? da Deloitte Canadá. "Com sua visão ousada para o futuro, tecnologias impactantes, impulso competitivo e paixão por superar limites, esses vencedores catapultam a inovação canadense - tanto a nível nacional quanto mundial. Não há dúvida de que seus êxitos são uma fonte de orgulho e inspiração para todos os empreendedores tecnológicos".

