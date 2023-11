Comunicado do Business Wire :Adani Ports and Special Economic Zone Limited

A Corporação de Financiamento para o Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC) anunciou que financiará a Colombo West International Terminal Pvt. Ltd. (CWIT) - um consórcio do maior operador de portos da Índia, Adani Ports and SEZ Ltd., a principal empresa do Sri Lanka, John Keells Holdings (JKH) e a Autoridade de Portos do Sri Lanka - no valor de US$ 553 milhões. Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20231107638311/pt/ Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine U.S. International Development Finance Corporation, America's Development Finance Institution, to Fund CWIT, Adani's JV in Sri Lanka, for USD 553 Million (Photo: Business Wire)

A DFC, a instituição de financiamento para o desenvolvimento do governo dos EUA, faz parceria com o setor privado para financiar soluções para os desafios mais críticos que o mundo em desenvolvimento enfrenta. Investe em todos os setores, incluindo energia, saúde, infraestrutura, agricultura e pequenas empresas e serviços financeiros. Esta é a primeira vez que o governo dos EUA, por meio de uma de suas agências, está financiando um projeto da Adani, o que é um endosso inequívoco ao Grupo Adani. Isso demonstra sua confiança na capacidade do Grupo de investir e criar uma instalação de contêineres de classe mundial no Porto de Colombo. "Recebemos com satisfação a associação da Corporação de Financiamento para o Desenvolvimento Internacional dos EUA (DFC), a instituição de financiamento para o desenvolvimento do governo dos EUA, no financiamento do projeto Adani - e vemos isso como uma reafirmação pela comunidade internacional de nossa visão, nossas capacidades e nossa governança", disse o Sr. Karan Adani, diretor em tempo integral e CEO da Adani Ports and Special Economic Zone. "Como um dos maiores desenvolvedores e operadores de portos do mundo, a APSEZ traz para este projeto não apenas nossa experiência comprovada de classe internacional, mas também nossa vasta experiência na criação de infraestrutura. Quando concluído, o projeto do Terminal Internacional Colombo Oeste transformará a paisagem socioeconômica, não apenas em Colombo, mas em toda a ilha, por meio de milhares de novas oportunidades de emprego diretas e indiretas, e ao impulsionar significativamente o ecossistema de comércio e comércio do Sri Lanka." O Porto de Colombo é o maior e mais movimentado porto de transbordo do Oceano Índico. Está operando com mais de 90% de utilização desde 2021, sinalizando sua necessidade de capacidade adicional. O novo terminal atenderá às economias em crescimento na Baía de Bengala, aproveitando a posição privilegiada do Sri Lanka nas principais rotas marítimas e a sua proximidade a esses mercados em expansão. "A DFC trabalha para impulsionar investimentos do setor privado que promovam o desenvolvimento e o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, fortaleçam as posições estratégicas de nossos parceiros. É isso que estamos fazendo com esse investimento em infraestrutura no Porto de Colombo", disse o CEO da DFC, Scott Nathan. "O Sri Lanka é um dos principais centros de trânsito do mundo, com metade de todos os navios porta-contêineres transitando por suas águas. O compromisso da DFC de US$ 553 milhões em empréstimos do setor privado para o Terminal de Contêineres Oeste expandirá sua capacidade de transporte, criando maior prosperidade para o Sri Lanka - sem aumentar a dívida soberana - e, ao mesmo tempo, fortalecendo a posição de nossos aliados em toda a região." A Embaixadora dos EUA no Sri Lanka, Sra. Julie Chung, disse: "O investimento de US$ 553 milhões da DFC para o desenvolvimento a longo prazo do Terminal de Contêineres Oeste do Porto de Colombo facilitará o crescimento liderado pelo setor privado no Sri Lanka e atrairá entradas cruciais de divisas durante sua recuperação econômica. O restabelecimento do Sri Lanka em bases econômicas promoverá ainda mais nossa visão compartilhada de um Indo-Pacífico livre e próspero."

O Sr. Krishan Balendra, presidente da John Keells Holdings,disse: "O investimento da DFC é um endosso ao potencial do projeto do Terminal Oeste e um impulso para a confiança dos investidores à medida que a economia do Sri Lanka se recupera". O Grupo Adani está expandindo sua presença global por meio de investimentos estratégicos em mercados emergentes. A Adani Ports se posicionou como líder de mercado nos negócios de logística de transporte e de portfólio de serviços públicos de energia, concentrando-se no desenvolvimento de infraestrutura em larga escala na Índia, com operações e práticas de gerenciamento referenciadas em padrões globais. Por intermédio de seu compromisso contínuo com a criação de ativos excelentes e sustentáveis, o Grupo está desempenhando um papel vital na construção de um futuro melhor para a Índia e o mundo. Sobre a Colombo West International Terminal Pvt Ltd

O Colombo West International Terminal Pvt. Ltd. é um consórcio formado pela maior operadora portuária da Índia, a Adani Ports and SEZ Ltd, pela principal empresa do Sri Lanka, a John Keells Holdings, e pela Autoridade Portuária do Sri Lanka. O consórcio desenvolverá o Terminal Internacional Colombo Oeste (CWIT) em uma base de construção, operação e transferência (BOT) por um período de 35 anos. O desenvolvimento desse terminal reforçará a posição do Porto de Colombo como o principal hub da região e deverá elevar sua classificação para o 20º lugar entre os principais terminais de contêineres do mundo. Ele também transformará a posição do porto em termos de conectividade global de transporte marítimo, que atualmente está em 12º lugar no mundo. Quando entrar em operação, o CWIT será o maior e mais profundo terminal de contêineres do Sri Lanka. Com um comprimento de cais de 1.400 m e uma profundidade de 20 m, o CWIT estará equipado para lidar com navios de contêineres ultragrandes com capacidade de 24.000 TEUs. A capacidade anual de movimentação de carga do novo terminal provavelmente excederá 3,2 milhões de TEUs. Sobre a Adani Ports & Special Economic Zone Limited A Adani Ports and Special Economic Zone Limited (APSEZ) faz parte do diversificado Grupo Adani, uma das principais casas de negócios da Índia. Ela evoluiu de uma empresa portuária para uma empresa de transporte integrada, fornecendo soluções completas, desde o portão do porto até o portão do cliente. É a maior desenvolvedor a e operadora portuária da Índia, com seis portos e terminais estrategicamente localizados na costa oeste da Índia (Mundra, Dahej, Tuna e Hazira em Gujarat, Mormugao em Goa e Dighi em Maharashtra) e cinco portos e terminais na costa leste ( Dhamra em Odisha, Gangavaram e Krishnapatnam em Andhra Pradesh, e Kattupalli e Ennore em Tamil Nadu). A APSEZ tem capacidade para movimentar grandes quantidades de carga tanto das zonas costeiras como do interior, e é responsável por 24% dos volumes portuários do país. A empresa também está desenvolvendo dois portos de transbordo em Vizhinjam, em Kerala, e Colombo, no país vizinho Sri Lanka. A plataforma de portos para logística da APSEZ, que inclui instalações portuárias e capacidades logísticas integradas, incluindo parques logísticos multimodais, armazéns de grau A e zonas económicas industriais, coloca-a numa posição vantajosa, uma vez que a Índia poderá beneficiar de uma revisão iminente nas cadeias de abastecimento globais. A APSEZ pretende ser a maior plataforma portuária e logística do mundo na próxima década. APSEZ é o primeiro porto indiano e o terceiro no mundo a aderir à Iniciativa de Metas Baseadas na Ciência (SBTi), comprometendo-se com metas de redução de emissões para controlar o aquecimento global a 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais, com a visão de transformar o carbono em neutro até 2025.