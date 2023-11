Chuvas deixam sete mortos na América Central

A região mais prejudicada é o vale de Sula (norte), coluna vertebral da economia do país, onde as cheias dos caudalosos rios Ulúa e Chamelecón obrigaram os organismos de resgate a evacuar milhares de pessoas e levá-las para abrigos ou casas de parentes.

Em El Salvador, a polícia informou que três pessoas morreram na terça-feira no departamento de San Miguel, depois que o veículo em que viajavam "foi arrastado por uma corrente de água".

Já na Guatemala, um porta-voz da estatal Coordenadoria para a Redução de Desastres (Conred), Rodolfo García, disse que as chuvas deixaram um morto, 33.300 pessoas afetadas, 331 em albergues, 34 casas com danos leves e 14 com graves danos no nordeste e noroeste do país.

As inundações ocorrem principalmente nos departamentos de Izabal, no Caribe, e de Alta Verapaz (norte), detalhou.

Além de inundações, as chuvas provocaram transbordamento de rios, enxurradas de lama e deslizamentos de terra que afetaram 44 estradas do país.

De acordo com a Conred, essa estação chuvosa, que começa em maio e termina em novembro, deixou 59 pessoas mortas, 12 desaparecidas, 4,2 milhões de afetadas, 23.007 evacuadas e 1.206 tiveram que ir para abrigos. Além disso, 395 estradas foram danificadas e cinco destruídas, 50 pontes foram afetadas e 15 destruídas.