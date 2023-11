China e EUA fazem reunião sobre controle e não proliferação de armas nucleares

A China e os Estados Unidos realizaram uma reunião na segunda-feira, 6, sobre o controle e a não proliferação de armas nucleares, em Washington. Em comunicado oficial divulgado nesta quarta-feira, 8, o Ministério das Relações Exteriores chinês classificou o encontro como uma "troca construtiva de pontos de vista", incluindo a cooperação entre os cinco Estados que possuem armas nucleares, segurança nuclear, controle de exportações, tratado sobre armas químicas e biológicas, além de segurança do espaço sideral.

"Ambos os lados enfatizaram que a comunicação e o intercâmbio de informações precisa ser mantido para garantir a confiança mútua, consenso acumulado, gerenciar diferenças e explorar a cooperação", afirmou o ministério, em nota.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outro evento, o vice-presidente da China, Han Zheng, comentou que o país e está "disposto a fortalecer o diálogo com os EUA em todos os níveis", melhorando as relações sino-americanas no futuro, e trabalhar em conjunto para "responder a desafios globais".