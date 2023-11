Cate Blanchett denuncia 'perigosos mitos' sobre refugiados perante eurodeputados

"O conflito custou e continua custando milhares de vidas inocentes", acrescentou, no Parlamento Europeu, em Bruxelas.

A atriz australiana Cate Blanchett, embaixadora da Boa Vontade da Agência da ONU para Refugiados (Acnur), instou, nesta quarta-feira (8), os eurodeputados a se oporem aos "perigosos mitos" que alimentam o "medo" e as políticas anti-imigração.

Ela lembrou, então, que guerras, desastres naturais e crises políticas levaram ao deslocamento de 114 milhões de pessoas em todo o mundo, observando que a maioria delas busca refúgio em países vizinhos.

"Insto a cada um de vocês a se opor firmemente aos perigosos mitos, amplamente difundidos e que alimentam muito o medo e a hostilidade, de que todos os refugiados vão para a Europa", declarou.

Sobre aqueles que tentam atravessar o Mediterrâneo colocando suas vidas em risco, a atriz argumentou que "ninguém coloca seus filhos em um barco se a água não for mais segura do que a terra", e acrescentou que "muros, cercas e deportações não são uma solução".

Blanchett pediu aos eurodeputados que "garantam que as políticas da União Europeia se concentrem em proteção, não em reforçar as fronteiras", e alertou sobre as necessidades financeiras das agências humanitárias.

"Enquanto o número de pessoas forçadas a fugir de suas casas aumenta, em geral o financiamento diminui", destacou, apontando que a Acnur precisa urgentemente de 600 milhões de dólares (2,94 bilhões de reais) até o final do ano.