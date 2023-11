Canadá vence anfitriã Espanha na Billie Jean King Cup

A anfitriã Espanha foi derrotada pelo Canadá em sua estreia no grupo C da Billie Jean King Cup, nesta quarta-feira (8) em Sevilha, o que complica desde o início as suas chances de avançar para as semifinais.

Sem Paula Badosa (66ª do mundo), convocada para este torneio mas que não pôde comparecer nesta ocasião devido aos desconfortos que continua a sentir nas costas, as espanholas perderam nos dois jogos de simples para as canadenses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Rebeka Masarova (65ª) não teve chances contra Marina Stakusic (258ª), que a derrotou por 6-3 e 6-1, enquanto Sara Sorribes (33ª) lutou, mas acabou caindo diante de Leylah Fernandez (20ª) por 7-6 (10/8) e 7-6 (9/7).